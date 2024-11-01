2 Kasım Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün geçmişte sakladıkların hakkında konuşacağız. Özellikle aile içinde açıkça konuşmadığın konular belki bazı yaralar ve travmalar gündeminde olacak. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte söylemekte zorluk çektiklerini kolayca dile getireceksin. Hatta aile içi iletişimde her zamankinden daha rahat ve açıklayıcı olacaksın.

Tam da bu noktada bir süredir istediğin ev ve yaşam alanı değişiklikleri gündeminde olacak. Artık tamamen kendine ait, yeni ve konforlu bir düzen kurmak için hazırsın. Kendi tarzını yansıtan farklı ve özel bir şekilde dekore edilmiş bir evde huzur bulabilirsin. Yeni bir başlangıç yapmak ya da yuva kurmak istiyorsan dahi önceliğin hane içindeki konforun olacak. Kendini ait hissettiğin bir yerde olmaya hazırsın.

Tüm bunların yanında iş değişikliği ve daha iyisi de var aklında! Kariyerinde hedefine ulaşmak için is değiştirmek gündeminde olabilir. Hak ettiğini almak konusunda kararlısın ve bunun için doğru anı bekliyorsun. Evini değiştirdikten hemen sonra işini de değiştireceğine ise neredeyse yüzde yüz eminiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...