2 Kasım Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün yaratıcılığın zirveye ulaşacak. Her zaman farklı olanı düşünen, planlayan ve hayal eden zihnin bugün her zamankinden daha canlı ve dinamik olacak. Hafta sonu boyunca kişiliğini ortaya çıkaracak işlere zaman ayıracaksın.

Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte sanata, modaya, tasarıma ve hatta edebiyata yöneleceksin. Güçlü bir ilham dalgası ile ürettiğin her şey zamanının en iyisi olacak. Spontane kararlarla bir anda yola çıkabilecek harekete geçmek konusunda aceleci ve heyecanlı olacaksın. Açıkçası bu dönemde bir Aslan burcunun imza attığı her şeyi yakından görmek isteriz.

Sanatçı ruhun, heyecanlı ve dinamik kişiliğin ile ilişkilerinde de spontane bir enerji hakim olacak. Partnerinden çokça ilgi ve hızlı adaptasyon beklediğin bugün her zamankinden daha maceracı olacaksın. Partnerin değişken ve hızlı aksiyon alan enerjine yetişmekte zorluk çekebilir. Ancak bu durumdan ve bitmek bilmeyen enerjinden keyif alacağı da kesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...