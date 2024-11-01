2 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün birtakım içsel değerlerini sorgulayabilirsin. Hayata bakış açını değiştirecek bir motivasyon ile gerçek gücünü ortaya çıkarmak isteyeceksin. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte ruhun özgürleşecek. Yaşam enerjin artacak ve tutkuların her zamankinden çok daha belirgin hale gelecek.

Tam da bu noktada iki farklı konuyu ele almalıyız: Hadi biraz para biraz da aile ilişkilerinden söz edelim. Maddi anlamda bir hayli cesur olacaksın. Aşamalı planlar yapacak, kazancını arttıracak adımlar atacaksın. Kârlı anlaşmalar ile iş hayatında ve para kazanacaksın. Dahası bu aralar eline toplu bir para geçecek ve bir anda refah düzeyin de artacak.

Öte yandan içsel anlamda değerlerini sorguladığın bu dönemde, aile bağlarını da yeniden gözden geçirmelisin. Sevdiklerinin yeterince yanında olduğunu hissetmeye ihtiyacın var. Destek göremediğin aile bireylerinden uzaklaşmak ve kendini özgür kılmak gündeminde olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...