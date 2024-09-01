2 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün uzaklaşmak isteyebilirsin! Şaşırmaya, değişmeye, beklenmedik sürprizlere ve gelişmelere ihtiyacın var. Standart kalıplardan çıkmak, bu sefer dengeyi bozan taraf olmak sana iyi gelecektir. Bunun için nereden başlayacağını bilmelisin. Bize soracak olursan bu dönemde en çok kalbinin sesini dinlemelisin! Çünkü o sana ait olduğun yeri gösterecek. Sen ise romantizmin ve aşkın heyecanına kapılmak üzeresin...

İşte tam da bu noktada tüm güzel duygular ile birlikte gelen Eylül ayının ilk haftasından itibaren dolu dolu yaşaman gerektiğini söylemeliyiz. Hayattan keyif almaya odaklan, kalbini açmaktan korkma. Romantizm ve aşk seni bekliyor. Bu dönemde duygularını bastırma, bir süredir beklediğin aşkı yaşamak için harekete geç. Gerekirse geçmişe dönmekten, eski sevgilini aramaktan korkma.

Biraz da sorumluluklardan ve işten konuşalım. Romantik ilişkiler kısa süreliğine dikkatini dağıtsa da günün özellikle ikinci yarısında ortaklıklar ve iş birlikleri gündeminde yer alabilir. Bugün yapacağın anlaşmalardan ve ticaretten kâr edeceğine emin olabilirsin. Elini çabuk tut, ama dikkatli olmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...