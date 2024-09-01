2 Eylül Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kazanç, yatırım ve alım-satımlardan söz edeceğiz. Hesabına giren ve çıkan paranın çok olduğu, nakit akışının hızlı olduğu bir dönemden geçiyorsun. Hızlı kararlar vermeli ve yatırımlarını doğru strateji ile planlamalısın. Maddi anlamda ya hep ya da hiç yaşayacağın dönemdesin. Bunun için son derece kritik kararlar verdiğinin farkında olmalısın. Aldığın riskleri enine boyuna hesaplamalı, özellikle alım satımlarda doğru karar verdiğinden emin olmalısın. İsteklerinden ve hayallerinden ziyade gerçeklere odaklanırsan iyi edersin.

Finansal süreçlerin yoğun gündeminde olduğu bugün iş hayatında da dikkatli olmalısın. Ani kararlar alarak ve öz güven yüksekliği ile hareket etmemelisin. Karşına çıkan teklifleri dikkatli değerlendirmeli, iş düzenini değiştireceksen kendini garanti altına aldığına emin olmalısın. Bu dönemde kazancının düzenli olması çok önemli!

Düzen demişken, ilişkilerini de dengede tutman gereken bir dönemdesin. Her şeyin yolunda olduğuna, özellikle partnerinle arının iyi olduğuna emin olmalısın. Zira kafanda pek çok şeyi aynı anda plan varken duygusal anlamda bazı konuları göz ardı ediyor olabilirsin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...