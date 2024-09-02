2 Eylül Haftanın İlk İşlem Gününde Piyasalarda Güçlü Hareketler: BIST 100 Zirveye Tırmanıyor
2 Eylül Haftanın İlk İşlem Gününde Piyasalarda Güçlü Hareketler: BIST 100 Zirveye Tırmanıyor
Bugün, 2 Eylül'de, haftanın ilk işlem gününde piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti.
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Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların yüzünü güldüren bir performans sergileyerek %2,81'lik artışla 10.109,52 puana yükseldi.
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