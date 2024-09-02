2 Eylül Haftanın İlk İşlem Gününde Piyasalarda Güçlü Hareketler: BIST 100 Zirveye Tırmanıyor

Altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer önemli gösterge olan ons bazında %0,08’lik hafif bir düşüşle 2.501,30 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise piyasalarda şu an alış 2.727,93 TL, satış 2.728,24 TL olarak seyrediyor. Bunun yanı sıra, geleneksel yatırım araçlarından çeyrek altın da alışta 4.364,69 TL, satışta ise 4.460,66 TL.