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2 Eylül Haftanın İlk İşlem Gününde Piyasalarda Güçlü Hareketler: BIST 100 Zirveye Tırmanıyor

etiket 2 Eylül Haftanın İlk İşlem Gününde Piyasalarda Güçlü Hareketler: BIST 100 Zirveye Tırmanıyor

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 20:34

Bugün, 2 Eylül'de, haftanın ilk işlem gününde piyasalarda neler yaşandı? Hangi yatırım araçları yükseldi, hangileri düştü? İşte Borsa İstanbul’dan döviz kurlarına, altın fiyatlarından faiz oranlarına kadar tüm önemli verilerle günün özeti.

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Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların yüzünü güldüren bir performans sergileyerek %2,81'lik artışla 10.109,52 puana yükseldi.

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların yüzünü güldüren bir performans sergileyerek %2,81'lik artışla 10.109,52 puana yükseldi.

Bu yükseliş, hem yurtiçi hem de yurtdışı gelişmelerin etkisiyle BIST 100'ün son dönemlerdeki en yüksek seviyelerine ulaşmasını sağladı.

Döviz piyasalarında da hareketlilik sürüyor.

Döviz piyasalarında da hareketlilik sürüyor.

Dolar/TL kuru, haftanın ilk gününde %0,46'lık bir düşüşle 33,9199 seviyesine geriledi. Bu gerileme, Türk Lirası'nın dolar karşısında bir miktar güç kazandığını gösteriyor. Aynı şekilde, Euro/TL kuru da %0,2 oranında değer kaybederek 37,5694 seviyesine düştü. 

Öte yandan, Euro/Dolar paritesi %0,21'lik bir artış göstererek 1,1071 seviyesine yükseldi.

Güvenli liman olarak görülen altın ise haftaya sakin bir başlangıç yaptı.

Güvenli liman olarak görülen altın ise haftaya sakin bir başlangıç yaptı.

Altın fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer önemli gösterge olan ons bazında %0,08’lik hafif bir düşüşle 2.501,30 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise piyasalarda şu an alış 2.727,93 TL, satış 2.728,24 TL olarak seyrediyor. Bunun yanı sıra, geleneksel yatırım araçlarından çeyrek altın da alışta 4.364,69 TL, satışta ise 4.460,66 TL.

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