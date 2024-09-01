2 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün ilişkilerin önem kazanıyor! Kalbin ve ailen genişliyor... Eylül ayının ilk haftası itibarıyla aşk hayatında önemli heyecanlar ve büyük telaşlar peş peşe gelecek. Birlikteliğini evlilik ile taçlandırmaya hazırsın. Sadece bu kadar da değil, yakın zamanda evlat sahibi olmayı da düşüneceğine eminiz.

Bekar Balık burçları sizin için de bir müjdemiz var. Hayatınızda yeni bir aşk olmasa da anlamlı bir ilişkiden söz edeceğiz. Yani geçmişe dönüyorsunuz! Yarım kalan hikayelerin tamamlanma zamanı geldi. Geçmiş aşkı bulmak sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Bu dönemde eski ilişkiler kadar uzun zamandır baskılanan duygulardan da söz etmek mümkün olabilir. Belki de bugüne kadar söylemeye cesaret edemediğin duygularını ortaya çıkararak, aşkı yaşamaya başlayabilirsin.

Zira bu hafta boyunca duygular ve ruhani enerjiler senin için her zamankinden çok daha destekleyici olacak. Bu nedenle iş hayatında da sezgilerinle ve hislerinle hareket edebilirsin. Kalbinin sesini dinle hem aşkı hem parayı bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...