2 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sosyal çevrenle ticaret gündeminde yer alabilir. Hayat karşına yeni kapılar açılabilir ve arkadaş gruplarında liderlik rolünü üstlenmeni sağlayabilir. Yaratıcı zihnin ve sınır tanımaz düşüncelerin ile sesini duyuracaksın. Açıkçası bu sayede fikirlerine yatırımcı da bulacaksın. Fakat bunun için biraz hızlı olmalı, mesela çok fazla dallanıp budaklanmadan imzalar atılmalı.

Başarının önünde hiçbir engelin olmadığı bugün, Terazi burcunda gerçekleşen Güneş tutulması seni destekliyor. Bu desteği arkana alarak rüzgara kapıl. Gerekirse büyük riskler almaktan da kaçınma. Günlük planların da dahil tüm hedeflerini dikkatli değerlendir ve netleştir. Zira artık daha yoğun olacak, başarıdan başarıya koşarken hayatını düzenlemeye zaman bulamayacaksın.

Bütün bunlar olurken dostlarına ve arkadaşlarına güvenmelisin. Belki ailenden de destek almak sana iyi gelebilir. Doğru kişiler ile kurduğun işlerde başarılı olasılığın neredeyse yüzde 100. Bu tutulmada doğru yerde, doğru zamanda olmaya özen göster. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...