2 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kendini yeniden keşfetmenin tam zamanı. Hem iç hem de dış dünyanı yönetebilirsin. Burcunda gerçekleşen Güneş tutulması, kişisel projelerinde büyük adımlar atmanı sağlayacak. Hayatında yeni bir dönem başlayacak. Açıkçası bugünlerde yaşadığın dönüşüm sana çok iyi gelecek!

Kaderini değiştirecek kararlar alacaksın. Dış görünüşünden yaşam tarzına pek çok konuda yenilenmeye hazırsın. Değişime ise iş hayatında başarılı girişimler ile başlayabilirsin. Bu sayede maddi anlamda güçlenerek özgürlüğünü elde edebilirsin.

Artık duygularını da daha net bir şekilde ortaya koyma zamanı. Kendini dilediğince ifade et ve istediğini söylemekten çekinme. Kimsin sen? İzin ver herkes görsün, gerçek seni. Yaratıcı ve eğlenceli yanlarını tanıyanlar sana hayranlıklarını gizleyemeyecek. Güçlü bir auro ile etrafını saracaksın. Bugünden itibaren hayatının merkezine başkalarını koymak yerine kendine döneceksin. Ne diyelim, zaten bugün herkesin odağı da sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...