2 Ekim Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün iş hayatına ilişkin bazı konularda aceleci kararlar verebilirsin. Terazi burcunda gerçekleşen Güneş tutulması, profesyonel hayatında ihtiyacın olan dengenin habercisi. Fakat bunun için sabra ihtiyacın var. Özellikle yeni bir başlangıç yapmak istiyorsan, ne istediğini bilerek ve kendinden emin bir şekilde hareket etmelisin. Birtakım tereddütler, mevcut düzenini bozma kaygısı ya da güvensizlik dönüşümüne engel olabilir.

Bu noktada seni uyarmalıyız! Zira tutulma, hayatında negatif olan şeyleri pozitife çevirmek için harika bir fırsat. Yani değişime ihtiyaç duyduğun iş hayatında yeniliği en kolay şekilde elde edebileceğin süreçtesin. Neye odaklanırsan onu gerçekleştireceksin. Eğer mevcut düzenine sahip çıkarsan, yeni bir düzen kurman zor. Tabii risk alıp geleceğe odaklanmak ve değişimi kabul etmek de alternatiflerin arasında.

Aşk hayatında ise uyum ve sükunet söz konusu olacak. Partnerin ile aranda sular durulacak. Güçlü ve sağlıklı bir iletişim kurulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...