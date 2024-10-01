2 Ekim Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün finansal olarak ortak kaynaklar veya yatırımlar konusunda önemli kararlar alaman gereken bir güne başlıyorsun. Özellikle miras veya kredi konuları gündeminde yer alacak. Bu dönemde kişisel güvenliğini önemseyecek, kendine özgür bir alan açmayı isteyeceksin. Belki de artık maddi ve manevi anlamda sadece kendi yolunda ilerlemenin zamanı gelmiştir.

Terazi burcunda gerçekleşen Güneş tutulması ile derin duygusal bağları kurduğun konular ve kişiler değişecek. İlişkilerinde daha ziyade güven ön planda olacak. Haliyle bu durumda bazı kararların değişecek. Hayatından bazı kişilere çıkartacak ve yerine yenilerini alacaksın. Ne dersin hayatın tam da istediğin gibi alt üst oluyor mu? Tüm bu değişimler zaten bir süredir istediğin fakat fırsat bulamadığın şeylerle ilgili olacak.

Hayatından çıkanlar, hayatına girenler ve kendi paranı yönetmek psikolojik anlamda da sana iyi gelecek. Başarının ve kendi yoluna çizmenin tadını çıkar. Fakat unutma bu süreçte yapacağın değişiklikler kalıcı olacak. Yani doğru karar ver ve öyle hareket et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...