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2 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

2 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 19:01

Son Güneş tutulmasında yeni bir sayfa açın. Peki 2 Ekim Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 2 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iç dünyandan güçlü ve derin bir dönüşüm süreci yaşayacaksın. Özellikle geçmiş ile ilgili konuları geride bırakarak kendine yeni bir sayfa açacaksın. Eski iş, eski eş, geçmiş zaman ya da çocukluk travmaları... Hepsi geride kalacak! 

Terazi burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasıyla ruhsal anlamda daha dengeli ve huzurlu olacaksın. Kendine dönerek yaralarını saracaksın. Böylece hayatının kontrolünü tamamen eline alacaksın. Artık hiç kimsenin sana müdahale etmesi, hayatını yönetmesi ya da kontrol etmesi mümkün olmayacak. Kendi kararlarını verecek, kendi paranı yönetecek ve kendi yolunda yürüyeceksin. Bu aşamada miras ve mal paylaşımları da gündemde yer alabilir. Dikkatli karar vermelisin! 

Tutulma tutkularını da öyle plana çıkaracak. Zaten seni özgürleştiren de bu olacak. Ancak bu dönemde tutkularına kapılmak, arzuladığın şeylere ve duygularına odaklanmak sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Özüne döndüğünü, kendin olduğunu hissederek huzur bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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