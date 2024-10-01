2 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iç dünyandan güçlü ve derin bir dönüşüm süreci yaşayacaksın. Özellikle geçmiş ile ilgili konuları geride bırakarak kendine yeni bir sayfa açacaksın. Eski iş, eski eş, geçmiş zaman ya da çocukluk travmaları... Hepsi geride kalacak!

Terazi burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasıyla ruhsal anlamda daha dengeli ve huzurlu olacaksın. Kendine dönerek yaralarını saracaksın. Böylece hayatının kontrolünü tamamen eline alacaksın. Artık hiç kimsenin sana müdahale etmesi, hayatını yönetmesi ya da kontrol etmesi mümkün olmayacak. Kendi kararlarını verecek, kendi paranı yönetecek ve kendi yolunda yürüyeceksin. Bu aşamada miras ve mal paylaşımları da gündemde yer alabilir. Dikkatli karar vermelisin!

Tutulma tutkularını da öyle plana çıkaracak. Zaten seni özgürleştiren de bu olacak. Ancak bu dönemde tutkularına kapılmak, arzuladığın şeylere ve duygularına odaklanmak sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecek. Özüne döndüğünü, kendin olduğunu hissederek huzur bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...