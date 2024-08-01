2 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ikili ilişkilerde her zamankinden daha dikkatli ve hassas olmalısın. Her zaman dengeyi korumaya çalışarak kurduğun ilişkilerde bazı değişiklikler meydana gelebilir. Açıkçası işler kontrolden çıkabilir... Fakat bunun olumsuz bir gelişme olduğunu düşünmeni istemeyiz. Zira bu kontrolden çıkış, seni özgür kılacak.

Her şeyin düzenini sağlamak, herkesi mutlu etmek ve dengeyi bulmak için çaba harcamaktan vazgeçmek üzeresin. Özellikle de yakın çevren ve aile bireylerine sorumluluklarını hatırlatmalısın. Sense hayatın tadını çıkarmaya odaklanmalısın. Bu sayede kendine daha fazla zamanın kalacağına eminiz. Kişisel bakım, estetik dokunuşlar ya da sadece keyifli bir tatilin tam zamanı. Sadece yapmak istediğine karar vermeli ve rotayı çizmelisin.

Gelelim finansal konulara! İş hayatında mevcut düzeni kurduğun bu süreçte, kendini maddi anlamda güvence altında hissederek arabaya da motor almaya karar verebilirsin. Bu konuda beklenmedik sürprizler yaşayabilir, ailenin desteğiyle mutlu olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...