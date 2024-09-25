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1924’ten Beri Değişmeyen Kahve Kalitesiyle Damaklarda Yer Edinmiş Eduscho Lezzetlerini Denemiş miydin?

etiket 1924’ten Beri Değişmeyen Kahve Kalitesiyle Damaklarda Yer Edinmiş Eduscho Lezzetlerini Denemiş miydin?

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
25.09.2024 - 19:16

Kahve sevenler yeni lezzetleri deneyeme bayılıyor. Eğer hâlâ favori kahvenizi bulamadıysanız o zaman Eduscho kahvelerini deneyin deriz. Zaten favori kahveniz Eduscho kahvelerinden biriyse hazır indirim varken stok yapma zamanı!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Eduscho Caffè Crema Strong Çekirdek Kahve

Eduscho Caffè Crema Strong Çekirdek Kahve

Çekirdek kahve sevenlerin beğenebileceği Eduscho çekirdek kahve, 500 gramlık paketiyle geliyor. Aroması yüksek kahvenin tadı oldukça yoğun. Orta kavrulmuş kahve her yudumunda sizi başka diyarlara götürecek. Güney Asya ve Latin Amerika'dan gelen kavrulmuş kahve çekirdekleri en keyifli anlarınızda yanınızda olacak. 

Eduscho Caffè Crema Strong Çekirdek Kahve

Tchibo İndirim Günleri

Eduscho Espresso Intenso Çekirdek Kahve

Eduscho Espresso Intenso Çekirdek Kahve

Daha yoğun bir kahve arıyorsanız tercihiniz Eduscho Espresso Intenso çekirdek kahve olmalı. Yoğunluğu daha fazla olan kahve çok sert! Özenle ve yoğun şekilde kavrulan kahve ile Cappuccino ya da Latte macchiato de yapabilirsiniz. 500 gramlık pakette gelen çekirdek kahve piştiğinde eviniz mis gibi kokacak.

Çekirdek kahvenin fiyatı 279,90 TL.

Eduscho Espresso Intenso Çekirdek Kahve

Tchibo İndirim Günleri

Eduscho Espresso Classic Çekirdek Kahve

Eduscho Espresso Classic Çekirdek Kahve

Klasik tatlardan şaşmayanlar için ideal çekirdek kahve yoğun şekilde kavruluyor. Keyif dolu anlarınızın eşlikçisi olacak çekirdek kahve herkesin favorilerinden biri. 500 gramlık paket içindeki kahve size çok iyi gelecek!

Eduscho Espresso Classic Çekirdek Kahve

Tchibo İndirim Günleri

Eduscho Classic Coffee Traditional

Eduscho Classic Coffee Traditional

250 gramlık pakette gelen filtre kahve çekirdek değil, öğütülmüş bir kahve. 4 kademe yoğunluğu olan kahve, klasik kahve sevenlerin beğenebileceği bir tada sahip. Vakumlu şekilde gelen paket sayesinde hep taptaze kahveler içebiliyorsunuz. Aldığınız her yudumda sizi başka diyarlara götürecek kahve Brezilya ve Vietnam kahve çekirdeklerinin karışımı.

Eduscho Classic Coffee Traditional

Tchibo İndirim Günleri

Eduscho Classic Coffee Strong

Eduscho Classic Coffee Strong

Öğütülmüş filtre kahve 250 gramlık paket şeklinde geliyor. Yoğun ve güçlü aromaya sahip kahve biraz daha özel kahve arayanların tercihi. Ekstra sert bu kahve ile her güne çok daha enerjik başlayacaksınız. Robusta çekirdeklerinin kavrulmasıyla yapılan kahve öyle herkesin içebileceği bir kahve değil! Ben sert kahve severim diyenlerdenseniz bu kahveyi kaçırmayın deriz!

Bu kahvenin 250 gramlık paketi 109,90 TL.

Eduscho Classic Coffee Strong

Tchibo İndirim Günleri
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Eduscho Instant Classic Çözünebilir Kahve

Eduscho Instant Classic Çözünebilir Kahve

Çözülebilir kahve tercih edenlerin alabileceği Eduscho Instant Classic, yoğun bir tada sahip. Hızlı şekilde yapabileceğiniz kahve misafirler için ideal. Ben kahve demlemekle uğraşamam diyenlerdenseniz bu kahve tam sizlik! Pratik kahveyi yapmak için tek ihtiyacınız sıcak su.

Şu an %7 indirime giren kahveyi seviyorsanız kaçırmadan alın bizce! Kahvenin fiyatı 129,90 TL'den 119,90 TL'ye düşüyor.

Eduscho Instant Classic Çözünebilir Kahve

Tchibo İndirim Günleri

Eduscho Instant Intense Çözünebilir Kahve

Eduscho Instant Intense Çözünebilir Kahve

Hızlı şekilde sert bir kahve hazırlamak istiyorsanız bu kahveyi alabilirsiniz. Hızlı olduğu kadar lezzetli olan Eduscho Instant Intense kahve için sıcak suyu hazırlayın ve kahvenizi ekleyin. Kahve içmek işte bu kadar kolay!

100 gramlık pakette gelen kahve 129,90 TL'den 119,90 TL'ye düşüyor.

Eduscho Instant Intense Çözünebilir Kahve

Tchibo İndirim Günleri
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