1924’ten Beri Değişmeyen Kahve Kalitesiyle Damaklarda Yer Edinmiş Eduscho Lezzetlerini Denemiş miydin?

Öğütülmüş filtre kahve 250 gramlık paket şeklinde geliyor. Yoğun ve güçlü aromaya sahip kahve biraz daha özel kahve arayanların tercihi. Ekstra sert bu kahve ile her güne çok daha enerjik başlayacaksınız. Robusta çekirdeklerinin kavrulmasıyla yapılan kahve öyle herkesin içebileceği bir kahve değil! Ben sert kahve severim diyenlerdenseniz bu kahveyi kaçırmayın deriz!

Bu kahvenin 250 gramlık paketi 109,90 TL.

Eduscho Classic Coffee Strong