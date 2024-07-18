19 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün tutkularının peşinden gitmelisin. Merkür ve Chiron arasında meydana gelen üçgen açının etkisi altında tamamen değişmeye ve dönüşmeye hazırsın. Peki hayatını özgürce yönetmek için neyi göze alabilir ya da neyi değiştirebilirsin? İşte bugün sınırın bu!

Huzur arayışı içerisinde, maddi ve manevi anlamda hayatını değiştirmek isteyebilirsin. Belki de tek yöne bir bilet alarak sınırları aşmalısın. Derler ki, 'tebdili mekanda ferahlık vardır.' Bu değişimle birlikte eskisinden çok daha mutlu olacağına eminiz. Hayatın iplerini eline almak ve biraz da bilinmeyene yönelmek, içindeki heyecan arayışını da besleyecektir.

Ailen, dostların ve hatta partnerinden dahi uzaklaşma arzusu ile kendin için yeni bir başlangıç yapabilirsin. Manevi anlamda kendine odaklandığın bugün iş hayatında da ilginç adımlar atabilirsin. Kendi işini kurarak mali düzenini kökten değiştirebilirsin. Ekonomik anlamda özgür olmak ve bağımsız çalışmak, sana en iyi gelen şey olacaktır. Bu yeni heyecanlarla bir süre fazlaca yorulacağını da bilmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...