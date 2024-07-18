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19 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Temmuz Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 19:01

Chiron etkisiyle güçlenecek, özgürleşecek ve sınırları aşarak kendi yönünüzü belirleyeceksiniz. Peki, 19 Temmuz Cuma gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Temmuz Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün tutkularının peşinden gitmelisin. Merkür ve Chiron arasında meydana gelen üçgen açının etkisi altında tamamen değişmeye ve dönüşmeye hazırsın. Peki hayatını özgürce yönetmek için neyi göze alabilir ya da neyi değiştirebilirsin? İşte bugün sınırın bu! 

Huzur arayışı içerisinde, maddi ve manevi anlamda hayatını değiştirmek isteyebilirsin. Belki de tek yöne bir bilet alarak sınırları aşmalısın. Derler ki, 'tebdili mekanda ferahlık vardır.' Bu değişimle birlikte eskisinden çok daha mutlu olacağına eminiz. Hayatın iplerini eline almak ve biraz da bilinmeyene yönelmek, içindeki heyecan arayışını da besleyecektir. 

Ailen, dostların ve hatta partnerinden dahi uzaklaşma arzusu ile kendin için yeni bir başlangıç yapabilirsin. Manevi anlamda kendine odaklandığın bugün iş hayatında da ilginç adımlar atabilirsin. Kendi işini kurarak mali düzenini kökten değiştirebilirsin. Ekonomik anlamda özgür olmak ve bağımsız çalışmak, sana en iyi gelen şey olacaktır. Bu yeni heyecanlarla bir süre fazlaca yorulacağını da bilmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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