19 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün son derece hareketli geçecek! Zamanın nasıl aktığını anlamayabilirsin. Aman dikkat son tarihi yaklaşan işlerini yetiştirmek için önemli fırsatları kaçırabilir ve adete 24 saatle yetinmeyebilirsin. Günü uzatmak ya da hiç uyumamak gibi düşüncelere odaklanmak yerine erken kalkmak iyi bir başlangıç olabilir. Yine de yetişmeyen şeyler olursa, paniğe kapılmamalısın!

Zira, yakın zamanda her şey yoluna girecek. Yeter ki planlı, disiplinli ve dikkatli adımlarla ilerlemeye çalış. Bu aşamada özellikle yönetiminde yer alan kişileri fazlaca zorlayabilirsin, herkesten aynı performası ve seninki gibi bir hırsı beklemesen iyi edersin.

İş hayatının yoğunluğunu bir de iş yemeği ile tamamlamaya ne dersin? Yeni kurmayı planladığın iş ya da imzanı atacağın proje için yapacağın görüşmenin sonunda kutlamaya değecek adımlar atabilirsin. Yorulacaksın ama değecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...