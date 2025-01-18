19 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün uzun vadeli planlarına ve geleceğe odaklanmalısın. Tam da bu noktada başkalarının düşüncelerini, hedeflerini ve isteklerini bir kenara bırakmalısın. Hayatının hemen her alanında tek bir sorunun cevabına göre hareket etmelisin: 'Ne istiyorum?'

İleri görüşlü, vizyon sahibi ve akıllı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda naif ve zarif bir bakış açın da var. Güneş'in Kova burcunda konumlandığı bugün, tüm bu özelliklerini bir arada kullanmalısın. İstediğini elde etmek için var gücünle hareket etmelisin. Hatta isteklerin doğrultusunda gerekirse sıfırdan başlamayı bile düşünmelisin. Zira, sen başladığın her işte başarılı olabileceğin bir dönemdesin. Hadi güzellikler getir, kendine ve hayatına!

İş ve kariyer planlarını değiştirmeni sağlayan bu durumun ötesinde bir tavsiyemiz daha var sana. Bugün sosyalleşmeyi de unutma. Haftanın son gününde biraz eğlenceye de ihtiyacın olduğu aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...