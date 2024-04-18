19 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Venüs'ün kavuşumu romantik veya iş ortaklıklarında uyumu artıracak. Bu durumda aşk hayatına hareket gelebilir. Sanki içten içe romantik bir akşama hazırlanıyor gibisin.

Mars ve Jüpiter atmışlığı ise seni ilişkilerinde daha cesur olmaya itecek. Yani bugün iş ortaklarının desteğiyle önemli projelerde başarı elde edebilirsin. Fakat sana karşı yapılan yanlışı asla affetmeyecesin. Uyumlu ve düzenli çalışarak işleri bir adım öteye götüreceğin kesin. Yine de cesur söylemlerine ve ortaklarının tepkilerine karşı biraz daha sakin olman gerektiğini unutmamanı tavsiye etmeliyiz.

Mesela astrolojik anlamda güçlü enerjiler barındıran, Güneş'in Boğa burcuna geçişinden yararlanabilirsin. Karşılıklı bağlılığı ve güveni pekiştiren bu geçiş sayesinde ilişkilerde samimiyet ve açıklık ön plan açığa çıkar. Bu sırada daha hassas olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...