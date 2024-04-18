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19 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Nisan Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 19:04

Güçlü bağlar, sarsılmaz kuleler inşa eder. Fakat Jüpiter'in güçlü enerjisiyle affediciliğiniz ve anlayışınız azalabilir, bu size kuleleri yıktırmasın. Peki, 19 Nisan Cuma gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Nisan Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Venüs'ün kavuşumu romantik veya iş ortaklıklarında uyumu artıracak. Bu durumda aşk hayatına hareket gelebilir. Sanki içten içe romantik bir akşama hazırlanıyor gibisin. 

Mars ve Jüpiter atmışlığı ise seni ilişkilerinde daha cesur olmaya itecek. Yani bugün iş ortaklarının desteğiyle önemli projelerde başarı elde edebilirsin. Fakat sana karşı yapılan yanlışı asla affetmeyecesin. Uyumlu ve düzenli çalışarak işleri bir adım öteye götüreceğin kesin. Yine de cesur söylemlerine ve ortaklarının tepkilerine karşı biraz daha sakin olman gerektiğini unutmamanı tavsiye etmeliyiz. 

Mesela astrolojik anlamda güçlü enerjiler barındıran, Güneş'in Boğa burcuna geçişinden yararlanabilirsin. Karşılıklı bağlılığı ve güveni pekiştiren bu geçiş sayesinde ilişkilerde samimiyet ve açıklık ön plan açığa çıkar. Bu sırada daha hassas olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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