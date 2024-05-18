19 Mayıs Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün Ay'ın Mars ile karşıtlığı, bir adım geri çekilmene neden olabilir. Lider olmak yerine takımın bir parçası, göz önde olmak yerine gözlemci olmayı tercih edebilirsin. Hayatın tadını çıkarmaya odaklanabilir, sorun çözmek dahi istemeyebilirsin. Her şey olduğu gibi kalsın, sanırım sen bugünlük tatile çıkıyorsun. Hem de aklındaki tüm düşüncelerden arınarak...

Tam da bu noktada, yanında bir yoldaş arayabilirsin. Partnerinle romantik anların keyfini çıkaracağın bir kaçamak yapabilirsin. Ya da flört ettiğin kişiyi daha yakından tanımak için bir organizasyon düzenleyebilirsin.

Ay'ın Terazi burcunda konumlandığı bugün, alkışlar sana değil! Bu biraz şaşırtıcı olsa da senin tercihin! Sessiz ve huzurlu bir gün yaşayabilirsin. İş ve sosyal hayatında da dengeli ve adil olmaya özen göstermelisin. İnsanlarla olan ilişkilerinde uyumu sağlamak için çaba sarf etmeli, hoş sohbetlere ve bilgi alışverişine odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...