19 Mart Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün bir araya gelmesi, iç dünyanı ve geçmişini derinlemesine incelemene olanak sağlayacak. Bu süreç, kendi içsel gerçeklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Emosyonel güvenliği arama eğilimin, ilişkilerinde daha derin ve anlamlı bağlantılar oluşturmana yardımcı olacak. Bu da geçmişe doğru bir yolculuk yapmana neden olabilir. Özellikle ilişkiler anlamında geçmişteki yaşanmışlıklarından ve hatalarından çıkaracağın derslere ihtiyaç duyabilirsin. Benzer acıları yeniden yaşamama fikrine çokça kapılmış gibisin. Hem iş hem de aşk hayatında daha sağlam bir zemin üzerine inşa edilmiş bir geleceğe sahip olmak istiyorsun. Fakat bu sırada başkaları kadar kendine karşı da nazik olmayı unutma. Zira önce kendini severek yaralarını iyileştirebilir ve hayatını güzelleştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...