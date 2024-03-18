19 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün birleşmesi sayesinde zihinsel kapasiteni ve inançlarını genişletebileceğin bir döneme giriyorsun. Bu süreçte yeni kültürlere, farklı felsefelere ve eğitim olanaklarına rastlama ihtimalin yüksek.

İlişkilerinde karşındakine farklı bir perspektiften bakmayı denemek, aranızdaki sorunların çözümü olabilir. İnancını kaybettiğin ilişkiler ve uzaklaştığın aile bireyleri ile yeniden bir araya gelmeye ihtiyaç duyabilirsin. Yabancı iş ortaklıkları veya uluslararası çapta projeler, hayatınıza yeni bir heyecan katacak şekilde gündeminize gelebilir. Kariyerinde yeni ve heyecan verici fırsatlarla karşılaşabilirsin. Ruhunuzu doyuracak fırsatlar, genel yaşam kaliteni de artırabilir. Yeni bir hobi edinmek, enerjini yükseltme potansiyeli taşıyor. Fakat ihtiyacın olan yegane konu tüm bunları paylaşacak biri ya da birileri gibi görünüyor. O kişinin kim olduğunu biliyorsun, peki neden hâlâ aramıyorsun? Yarın görüşmek dileğiyle, sevgiyle kal...