19 Eylül Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün resmen içindeki gezgin uyanıyor. Merakını yenik düşüp bir oradan bir oraya savrulacaksın. Ve açıkçası bundan çok keyif alacaksın! Beklenmeyene doğru yürümenin heyecanıyla ve korkusuzluğunla tüm gözleri üzerine çekeceksin. Zaman zaman düşünmeden hareket edebilirsin ama yine de cesaretinle doğru yoldasın.

Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen açı seni sen olmaya teşvik ediyor. Gerektiğinde risk almaya, konu ekonomik düzenin ya da iş hayatınla dahi ilgili olsa sınırları aşmaya davet ediyor. Bu dönemde hayatında yapacağın küçük değişiklikler bile sana büyük bir özgürlük hissi verecek. Dahası bu değişikliklerin hayatına etkisi de büyük olacak. Küçük bir başlangıç ile iş hayatında eskiden çok daha fazla söz sahibi olabilirsin. Profesyonel anlamda birkaç adım birden öne geçmek üzeresin.

Aşk hayatında ise derin duygularına kapılacaksın. İstediğini elde etmek için partnerine karşı her zamankinden daha açık ve net olacaksın. Duygularından ziyade mantığınla hareket edecek ilişkindeki sorunları görmezden gelmek yerine çözüme odaklanacaksın. Belki de ayrılık bile gündeminde yer alacak. Ama en çok eğlenmek isteyeceksin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...