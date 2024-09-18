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19 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 19:01

Uranüs sizi konfor alanınız dışına davet ediyor. Peki 19 Eylül Perşembe gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Eylül Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün konfor alanından çıkabilir misin? Her zamanki güvenli limanını geride bırakmanın zamanı geldi. Özellikle iş hayatında bazı yaratıcı enerjiler gündeminde yer alabilir. Temkinli olmayı unutup bazı maddi verileri bile değerlendirmeden hayallerinin peşinden koşabilirsin. Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen açı sana kalbinin sesini takip etmen gerektiğini söylüyor. İç sesine kulak ver, orada ihtiyacın olanın ne olduğunu anlayacaksın. Bu sayede iş hayatında sınırları aşacak ve beklentilerini karşılayacak bir işe başlayacaksın. 

İşte tam da bu noktada bir başlangıç, daha fazlasını da beraberinde getirecek. Yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını, spor düzenini ve sosyal ilişkilerini gözden geçirmenin zamanı geldi. Uzun zamandır yapmak isteyip ertelediğin ne varsa bugün harekete geçmelisin. Kendine yeni bir düzen oluşturma şansın çok büyük. Güneş'ten güç alıyorken çizeceğin yeni yol uzun vadede mutluluğun habercisi olacaktır. Belki de yaşadığın yeri değiştirmek alman gereken en önemli ve ilk radikal karar olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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