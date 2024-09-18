19 Eylül Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün konfor alanından çıkabilir misin? Her zamanki güvenli limanını geride bırakmanın zamanı geldi. Özellikle iş hayatında bazı yaratıcı enerjiler gündeminde yer alabilir. Temkinli olmayı unutup bazı maddi verileri bile değerlendirmeden hayallerinin peşinden koşabilirsin. Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen açı sana kalbinin sesini takip etmen gerektiğini söylüyor. İç sesine kulak ver, orada ihtiyacın olanın ne olduğunu anlayacaksın. Bu sayede iş hayatında sınırları aşacak ve beklentilerini karşılayacak bir işe başlayacaksın.

İşte tam da bu noktada bir başlangıç, daha fazlasını da beraberinde getirecek. Yaşam tarzını, beslenme alışkanlıklarını, spor düzenini ve sosyal ilişkilerini gözden geçirmenin zamanı geldi. Uzun zamandır yapmak isteyip ertelediğin ne varsa bugün harekete geçmelisin. Kendine yeni bir düzen oluşturma şansın çok büyük. Güneş'ten güç alıyorken çizeceğin yeni yol uzun vadede mutluluğun habercisi olacaktır. Belki de yaşadığın yeri değiştirmek alman gereken en önemli ve ilk radikal karar olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...