19 Eylül Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün spontane gelişmelere açık olmalısın. Her zaman istikrarlı, düzenli ve planlı olan güzelliğin, bu dönemde biraz değişiklik gösterebilir. Anlık heyecanlar seni eskisinden çok daha fazla mutlu edebilir. Beklenenin dışına çıkmak ve rutini kırmak seni güçlendirebilir. Haliyle bu dönemde fazlaca risk alabilirsin!

İşte tam da bu noktada Güneş ile Uranüs arasındaki üçgen açı, hayatın üzerinde bir hayli etkili olacak. Kariyerine ilişkin aldığın riskler beraberinde istifa ve iş değişikliklerini de getirecek. Bu durum seni baştan iste biraz endişelendirse de günün sonunda günün en kârlı ismi sen olacaksın. Bu nedenle karşına çıkan fırsatları ve teklifleri dikkatle değerlendirmelisin. Evet risk almaya hazırsın, ancak doğru karar için somut verilere odaklanmayı unutmamalısın.

Bu dönemde aşk hayatında da bazı değişimler söz konusu olacak. Özellikle bekar Başak burçları, kendilerini bir anda aşka bırakacak. Romantizm ve arzular, derin düşünceleri unutturacak. Bunun yerine standardın dışında yaşamayı ve heyecan verici bir maceraya atılmayı arzulayabilirsin. Açıkçası bu durum hiç de fena olmayacak. Görünen o ki senin için yeni bir dönem başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...