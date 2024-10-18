19 Ekim Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün hayatında daha tutkulu ve güçlü ilişkiler kurma şansı bulacaksın. Hani bağlanamadığın, özgürlüğünden vazgeçemediğin anlar var ya işte hepsi geride kalacak... Ve sen kalbinin sesini dinleme şansı bulacaksın. Böylece tutkulu bir aşk yaşayacak, duygularını dolu dizgin dile getirmekten çekinmeyeceksin. Çünkü artık ne istediğini biliyorsun.

Sahi, hayattan ne istiyorsun? Bu aşamada sana Oğlak burcundaki Plüton'un etkisiyle kişisel hedeflerine odaklanmanı tavsiye etmeliyiz. Derin dönüşümlere dalmaktan, bir düzen kurmaktan ya da bir düzeni tamamen değiştirmekten korkma. Belki de aradığın macera budur. Düzenin içindeki düzensizliği sen inşa et. Özgürlük ile bağlılık dengesini kurmak üzeresin.

Tüm bunlar için elini güçlendirecek bir de ekonomik konulardan söz etmeliyiz. Çünkü bugün olmayan bir paradan söz edeceğiz. Zira kazanma şansın o kadar yüksek ki bir an önce bunun için şans ile parayı birleştirecek küçük riskler alsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...