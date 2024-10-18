19 Ekim Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hane içinde köklü bir değişim yaşanacak. Hani derler ya her şey bir anda kelimenin tam anlamıyla 'altüst' olacak. Ve dağılan düzen en çok seni mutlu edecek. Zira bir süredir kendine koyduğun sınırlar, yıkamadığın kalıplar ve hayatı dengede tutma çabası seni bir hayli yordu.

Şimdi bırak dağınık kalsın demenin tam zamanı! Oğlak burcundaki Plüton, ev ve aile ile ilişkin konularda önemli ve en önemlisi de kalıcı kararlar alman gerektiğinin habercisi. Belki de kendi aile düzenini inşa etmenin ve özgürleşmenin zamanı gelmiştir. Bu özgürlük sana çok iyi gelecek. Göreceksin ki altüst olan hayatın değil, seni zorlayan alışkanlıklarınmış...

Hadi biraz da değişen düzenin sana kattığı mutluluklardan söz edelim. Şimdi duygusal iniş çıkışlar son bulacak ve profesyonel hayatın ön plana çıkacak. Böylece önümüzdeki dört gün boyunca bolca başarıdan da söz edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...