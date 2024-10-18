19 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gizli kalan duygular peşi sıra açığa çıkabilir! Bu sayede önce biraz affalayabilir ama sonunda kendini iyi hissetmeye başlayabilirsin. Sevdiklerine karşı özgürleşmek için üzerindeki yüklerden kurtulmalısın.

Tam da bu noktada sırların dışında aşkı da açığa vurmanı tavsiye etmeliyiz. Oğlak burcundaki Plüton'un etkisiyle itirafta bulunurken, beklediğin duygusal karşılığı alacağından da eminiz. Ancak bunu söyleme şeklinin ve zamanın da önemli olduğunu unutma. Eğer zaten bir birlikteliğin varsa sevginin gücüyle ilişkindeki sırların da ortadan kalkacağına inanmalısın. Partnerinle karşılıklı olarak arınmanızın zamanı geldi... Yeni başlangıçlar için net bir dünyaya ihtiyacın var!

Son olarak bir da kariyer hayatından söz etmek istiyoruz. Bu aralar iş hayatını fazlaca ikinci plana atmış olabilirsin. Bu yüzden bazı dengeler bozulabilir. Geç olmadan önlem almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...