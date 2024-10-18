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19 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 19:03

Gizli kalana odaklanın! Peki 19 Ekim Cumartesi gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gizli kalan duygular peşi sıra açığa çıkabilir! Bu sayede önce biraz affalayabilir ama sonunda kendini iyi hissetmeye başlayabilirsin. Sevdiklerine karşı özgürleşmek için üzerindeki yüklerden kurtulmalısın. 

Tam da bu noktada sırların dışında aşkı da açığa vurmanı tavsiye etmeliyiz. Oğlak burcundaki Plüton'un etkisiyle itirafta bulunurken, beklediğin duygusal karşılığı alacağından da eminiz. Ancak bunu söyleme şeklinin ve zamanın da önemli olduğunu unutma. Eğer zaten bir birlikteliğin varsa sevginin gücüyle ilişkindeki sırların da ortadan kalkacağına inanmalısın. Partnerinle karşılıklı olarak arınmanızın zamanı geldi... Yeni başlangıçlar için net bir dünyaya ihtiyacın var!

Son olarak bir da kariyer hayatından söz etmek istiyoruz. Bu aralar iş hayatını fazlaca ikinci plana atmış olabilirsin. Bu yüzden bazı dengeler bozulabilir. Geç olmadan önlem almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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