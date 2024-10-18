19 Ekim İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün ilişkilerde daha samimi ve açık olma isteğin artabilir! Haliyle hayatındaki diğer insanlardan da bunu bekleyebilirsin. Sevdiklerinle aranda derin bağlar kurulmasını her zamankinden çok daha fazla isteyebilirsin. Duygusal anlamda seni besleyen ve destekleyen kişilerle bir araya gelmeye özen göster.

Belki de bu akşamı, kendini yanında iyi hissettiğin kişi ile geçirmek iyi bir fikir olacaktır. Bu kişi arasında aile bireyleri olabileceği gibi dostlar ya da bir aşık da olabilir. Kendine sor, 'kiminle özgürsün?', 'sevildiğini hissediyorsun...' işte ona ihtiyacın var.

Hadi biraz da para konuşalım! Çünkü duygularının ve iletişim arzunun ön plana çıktığı bugün Oğlak burcundaki Plüton'un etkisiyle ekonomik anlamda da önemli olacak. Finansal konularda güçlü kararlar vererek değişim yapmanın tam zamanı. Bolca para kazanabileceğin bir dönemdesin, yatırımlarını yeniden gözden geçirsen iyi edersin. Hatta risk almayı da düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...