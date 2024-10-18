19 Ekim Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün ilişkilerde güç dengesini kurman gerekebilir. Bu nedenle kimi duygusal dönüşümleri yaşamak da senin için her zamankinden önemli olacaktır. Oğlak burcundaki Plüton'un etkisi altında kurduğun ilişkilerden beklentilerini belirlemen gerebilir. Hangi ilişkiden ne istediğini ve beklediğini bilerek hareket edersen, güçler dengesini kurabilirsin. İşte tam da bu noktada o çok meşhur, 'Biz şimdi neyiz?' sorusu akıllara geliyor!

Sahi, siz şimdi nesiniz? Bunun yanıtını önce kendinize sonra da hayatınızdaki o çok özel kişiye vermelisin. Bunu yalnızca romantik ilişkin için değerlendirmemeli, bazı dostluklarında da bu soruya yanıt bularak ilişkilerini düzene sokmalısın.

Öte yandan bugün uzun vadeli planlarında da birtakım değişiklilerin meydana gelmesini sağlayabilir. Geleceğe sağlam adımlar atarak ilerleyeceğin bir dönem başlıyor. Özellikle iş hayatında kendini güvende hissetme ihtiyacın artabilir. Bunu sağlamak için iş yerinde pozisyonunu sağlama almalı ve kariyerin için yeterli çabayı sarf etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...