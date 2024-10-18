19 Ekim Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün hayatında önemli değişimlerden söz edeceğiz. Bakış açını değiştiren ve güçlenmeni sağlayan bir süreçtesin. Oğlak burcundaki Plüton'un etkisiyle, hak ettiğini almanın tam zamanı! Tam da bu noktada uzun vadeki hedeflerine yönelmelisin. Çünkü bu ilerleme uzun sürecek.

Detaycılığının yanında, mükemmeliyetçilik; hırsının yanında organizasyon yeteneği ve harekete geçme arzusu eklenecek! Ne diyelim, bugünlerde senin rakibin olmayı hiç istemeyiz. Zira her girdiğin mücadelenin yegane kazananı olacağın son derece aşikar. Tabii başarının yanında para da kazanacaksın! Riskli yatırımlar yapmaya açık ol, hedeflerin doğrultusunda ilerle...

Son olarak bu dönemde biraz da aşka odaklanmaya ne dersin? Kalbinin seisini dinlemenin tam zamanı! Zira seni düzene götüren tüm bu hırslar ve değişimi tetikleyen hırs, duygusal bağlılığı da beraberinde getirecektir. E o zaman aşk dolu günler olsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...