19 Ekim Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün tutkuların seni yönetecek! Tabii yalnızca aşk hayatında ve duygusal ilişkilerde değil, hayata karşı da daha tutkulu ve güçlü olacaksın. Hedeflerine ulaşmak konusunda daha heyecanlı, kararlı ve aceleci olabilirsin.

Tam da bu noktada Oğlak burcundaki Plüton'un üzerindeki etkisinden söz etmeliyiz. Hayatın tüm renklerini göreceksin... Çünkü yaşamak ve sevmek isteyeceksin, hem de her ne olursa! Bu tutkulu ruh hali seni özgürleştirecek de. Hayat gücün ve yaratıcılığın artacak. Bu sayede hedeflerine bir adım daha yaklaşacaksın. Ne istediğini bilerek ileriye doğru yürümelisin.

Mesela gücünü iş hayatına da yansıtmalısın. Senin bu halini iş dünyası görse iyi olur. Oğlak burcunun disiplin ve hırsıyla birleşen gücün karşısında pek de engel olmayacaktır. Özellikle gözünü zirveye dikmek için iyi bir gün. Bir evin varsa bir tane daha iste, işin de yöneticiysen CEO olmaya karar ver! Yapabileceğini sen de biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...