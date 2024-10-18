19 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iletişim becerilerini kullanmalısın. Kendini göstermeli ve kanıtlamalısın. Başarılarının kalıcı olmasını sağlayacak görünürlüğü elde etmek için hemen harekete geçmelisin. Ve bunu yaparken bilmelisin ki deyim yerindeyse sende 'şeytan tüyü var!'

Tam da bu noktada güçlü iletişim gecelerin ve ikna kabiliyetin ile iş hayatında gücüne güç katabilirsin. Özellikle ticaret, satış ve pazarlama gibi konulara yönelmelisin. Bize soracak olursan, güçlü iletişim dilin ve becerilerinle dijital dünyada da kazanan sen olabilirsin. İşini dijitale taşımanın ya da dijital dünyada daha aktif olmanın tam zamanı.

Hızlı etkileşim için doğru stratejileri belirlediğinde iş hayatının dışında aşk hayatında da kazanacağın kesin. Artık geçmişi düşünmeyi ya da kısa vadeli ilişkilerle düzen kurmaktan kaçmayı bir kenara bırak. Hatta kendini direkt olarak aşka bırak. Göreceksin aşk seni bulacak! Belki bu aşkın sonu da evlilik olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...