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19 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
18.12.2024 - 19:09

Başarı için kariyerinize odaklanın! Peki 19 Aralık Perşembe gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Aralık Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kariyerine odaklanmalısın. Yeni fırsatlar yakalamak için harekete geçmeli, iş hayatında her zamankinden çok daha fazla görünür olmaya özen göstermelisin. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisi altında enerjinin ve yeteneklerinin açığa çıkmasına da izin ver. 

Başarı sana doğru geliyor! Tam da bu noktada gönlündeki gerçeğe dönüşebilir. Hayalindeki işi yapmak için beklediğin para eline ulaşabilir, başvurduğun şirketlerden dönüş gelebilir ya da yeni projenin başarılı olacağına dair kanıtlar bulabilirsin. Kısacası bu dönemde işler yoluna girecek, sana da paraları saymak kalacak! 

Gelelim aile yaşantına! Sevdiklerinle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsin. Ailen ve dostlarına vakit ayırabilir, onların da sana vakit ayırmasını isteyebilirsin. Belki ilk telefon eden kişi sen olmayacaksın... Tabii bu durum daha fazla işine gelir. Çünkü biraz şımartılmaya da ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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