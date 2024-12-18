19 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kariyerine odaklanmalısın. Yeni fırsatlar yakalamak için harekete geçmeli, iş hayatında her zamankinden çok daha fazla görünür olmaya özen göstermelisin. Venüs ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisi altında enerjinin ve yeteneklerinin açığa çıkmasına da izin ver.

Başarı sana doğru geliyor! Tam da bu noktada gönlündeki gerçeğe dönüşebilir. Hayalindeki işi yapmak için beklediğin para eline ulaşabilir, başvurduğun şirketlerden dönüş gelebilir ya da yeni projenin başarılı olacağına dair kanıtlar bulabilirsin. Kısacası bu dönemde işler yoluna girecek, sana da paraları saymak kalacak!

Gelelim aile yaşantına! Sevdiklerinle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsin. Ailen ve dostlarına vakit ayırabilir, onların da sana vakit ayırmasını isteyebilirsin. Belki ilk telefon eden kişi sen olmayacaksın... Tabii bu durum daha fazla işine gelir. Çünkü biraz şımartılmaya da ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...