19 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün finansal konularda önemli bir değişim süreci yaşayabilirsin. Miras, alacak verecek davaları, nafaka işlemleri, ortak kaynaklar ve yatırımlar gündeminde yer alabilir. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay ile birlikte maddi anlamda güvenliğini sağlayabilirsin. Paranı dikkatle yönetmelisin. Gücüne güç katmanı sağlayacak adımlar atabileceğin bir dönemdesin, üstelik risk almana da gerek yok.

İş hayatında da kazancının arttığı bir dönem olabilir. Hızlı başladığın hafta boyunca önemli ilerlemeler kat edebilirsin. Terfiler ya da maaş zamları konuşulabilir. Böylece iş hayatındaki verimliliğin ve öz güvenin artacaktır.

Aşk hayatında da değişim rüzgarları esecek. Bekar Yengeç burçları duygularını kucaklayıp aşka yelken açacak. İlişkisi olanlar ise ani bir kararla evliliği konuşuyor olacak. Nikah masasına oturmak ve yıldırım nikahı ile birlikteliğini romantik bir 'evet' ile taçlandırmak isteyebilirsin. Romantizmin ve aşkın enerjisinin seni sarmasına izin ver. Güzel duyguları ve ani kararlar ile aşkı doyasıya yaşa! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...