19 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün yakın çevrenle yoğun bir iletişim trafiği içerisinde olabilirsin. Özellikle kardeşler, iş ortakları ve ticari bağlantıların ile uzun telefon görüşmeleri yapabilirsin. Görünen o ki bugün bazı şeylerin karara varması gerekiyor. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, kararlılık ve netlik konusunda seni destekliyor. Tam da bu noktada beklenmedik haberler ve yeni gelişmeler karşısında ne yapacağını bileceksin.

Özellikle de aile şirketinde ani gelişen olaylar karşısında akılcı bir çözümün olacak. Hisse satışları, öz kaynakların değerlendirilmesi ve yeni yatırım süreçleri hakkında karar vermen gerekebilir. Finansal güç ve üstünlük sağlayabileceğin bu kararları dikkatle al ki başarı senin olsun!

Biraz da beklenmedik romantik gelişmelerden söz edelim. Anlık heyecanlara kapılabilirsin. İlk görüşte aşk, heyecan verici flörtler ve yeni maceralar seni bekliyor. Duygularını kontrol etmek istemediğin bir dönemdesin. İş hayatının stresini atarak, duygularına kapılmak, tutkuların ve arzularınla hareket etmek sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...