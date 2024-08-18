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19 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 19:01

Süper Dolunay'da eski kalıpları yıkıp özgürleşmelisiniz. Peki, 19 Ağustos Pazartesi gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Ağustos Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün eski kalıpları yıkımanın zamanı geldi! Hayatındaki sınırları ortadan kaldırmalı ve kendine özgürce ifade etmeye odaklanmalısın. Burcunda gerçekleşen Süper Mavi Dolunay, bağımsızlık arzusuyla dolup taşmana neden olacak. Bu güç ile kendi kimliğini eskisinden çok daha net bir şekilde ortaya koymalısın. Kişisel anlamda büyük değişimler yaşayacağın bir dönemdesin. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve zincirlerini kırmalısın. Ani kararlar vermekten korkma, aldığın risklerden pişmanlık duymayacaksın! 

Tam da bu noktada iş hayatında ummadığın şirketlerden gelen iş tekliflerini değerlendirmelisin. Kendini ispat etmenin ve benliğini kabul ettirmenin en iyi yolu bu olabilir... Değişimden ve konfor alanından çıkmaktan korkma. Çünkü elde edeceğin güç seni bile şaşırtacak. Unutma bu Dolunay, kontrolü eline alman için büyük bir fırsat! 

Duruşunu değiştirdiğinde birilerinin daha ilgisini çekeceksin. Eski sevgililerin geri döneceği bu dönemde aradığın aşkın o olup olmadığına karar vermelisin. Bize soracak olursan, bu yenilik enerjisi ile kalbinin sahibini dışarıda aramalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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