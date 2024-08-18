19 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün eski kalıpları yıkımanın zamanı geldi! Hayatındaki sınırları ortadan kaldırmalı ve kendine özgürce ifade etmeye odaklanmalısın. Burcunda gerçekleşen Süper Mavi Dolunay, bağımsızlık arzusuyla dolup taşmana neden olacak. Bu güç ile kendi kimliğini eskisinden çok daha net bir şekilde ortaya koymalısın. Kişisel anlamda büyük değişimler yaşayacağın bir dönemdesin. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve zincirlerini kırmalısın. Ani kararlar vermekten korkma, aldığın risklerden pişmanlık duymayacaksın!

Tam da bu noktada iş hayatında ummadığın şirketlerden gelen iş tekliflerini değerlendirmelisin. Kendini ispat etmenin ve benliğini kabul ettirmenin en iyi yolu bu olabilir... Değişimden ve konfor alanından çıkmaktan korkma. Çünkü elde edeceğin güç seni bile şaşırtacak. Unutma bu Dolunay, kontrolü eline alman için büyük bir fırsat!

Duruşunu değiştirdiğinde birilerinin daha ilgisini çekeceksin. Eski sevgililerin geri döneceği bu dönemde aradığın aşkın o olup olmadığına karar vermelisin. Bize soracak olursan, bu yenilik enerjisi ile kalbinin sahibini dışarıda aramalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...