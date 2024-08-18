19 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kariyer hedeflerinde değişiklik söz konusu olabilir. Mesleki anlamda ilerleyişini dikkatle değerlendirerek yeni hedefler için radikal kararlar alma ve heyecanlı adımlar atmanın zamanı geldi. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay'ın değişim enerjisine ayak uydurursan, iş hayatında uzun vadeli başarılara imza atabilirsin. Kariyerinde ani değişimler için cesaret bulabilir, haftanın henüz başından harekete geçebilirsin. Hareketin enerjisi ile kesen para dolabilir. Kazancını artıracak bir yol bulabilir, prim ya da ikramiye kazanabilirsin.

Değişim enerjisini hayatının diğer alanlarına nakletmekte zorlanabilirsin. Sabit kalmak senin için yenilikten daha büyük bir önceliğe sahip olabilir. Astrolojik anlamda güçlü bir etkiye sahip Dolunay'a meydan okumak seni yorabilir.

Öte yandan ilişkilerini de sarsabilir. Tam da bu aşamada haftaya iş hayatına odaklanarak başlamanı öneririz. Özel hayatında mevcut düzenini korusan yeter. Kavgadan veya atışmalarda uzak dur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...