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19 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

19 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 19:01

Süper Dolunay'da kariyer ve hedeflerinizden konuşacağız. Peki, 19 Ağustos Pazartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 19 Ağustos Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kariyer hedeflerinde değişiklik söz konusu olabilir. Mesleki anlamda ilerleyişini dikkatle değerlendirerek yeni hedefler için radikal kararlar alma ve heyecanlı adımlar atmanın zamanı geldi. Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay'ın değişim enerjisine ayak uydurursan, iş hayatında uzun vadeli başarılara imza atabilirsin. Kariyerinde ani değişimler için cesaret bulabilir, haftanın henüz başından harekete geçebilirsin. Hareketin enerjisi ile kesen para dolabilir. Kazancını artıracak bir yol bulabilir, prim ya da ikramiye kazanabilirsin. 

Değişim enerjisini hayatının diğer alanlarına nakletmekte zorlanabilirsin. Sabit kalmak senin için yenilikten daha büyük bir önceliğe sahip olabilir. Astrolojik anlamda güçlü bir etkiye sahip Dolunay'a meydan okumak seni yorabilir. 

Öte yandan ilişkilerini de sarsabilir. Tam da bu aşamada haftaya iş hayatına odaklanarak başlamanı öneririz. Özel hayatında mevcut düzenini korusan yeter. Kavgadan veya atışmalarda uzak dur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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