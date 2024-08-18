19 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayatında dengeye ihtiyaç duyabilirsin. Biraz huzur ve konfor arayışı içerisinde olabilirsin. Haftanın henüz ilk gününden motivasyonunu düşürmesen iyi edersin, enerjini toplamalı ve hayata karışmaya odaklanmalısın. Fakat bunun için yeterince güç bulamayabilisin. Zira Kova burcunda meydana gelen Süper Mavi Dolunay, seni biraz yorabilir. Dengeyi ve uyumu koruyarak heyecana kapılmalısın...

Öte yandan bugün stabil düzen ve konfor alanında kalmak senin için her zamankinden çok daha önemli olabilir. Kabuğuna çekilip durmak isteyebilirsin. Hatta bu dönemde ikili ilişkilerinde bile geri çekilebilirsin... Kabuğunu kırıp motivasyonunu artırmazsan ve Dolunay'ın seni sarmasına izin verirsen, bireysellik arzun artacaktır.

Bu aşamada ilişkilerde kendi bağımsızlık ihtiyacı duyabilirsin. Romatik ilişkinde de iş hayatında da sınırlarını koruyup yalnız kalan taraf olabilirsin. Belki de dengeye ulaşmak için biraz yalnız kalmaya ve başını dinlemeye ihtiyacın vardır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...