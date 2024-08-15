19 Ağustos 2024 Süper Dolunay ve Etkilerine Dikkat!
19 Ağustos 2023 virüsler, siber saldırılar ve toplulukları etkileyecek olayları tetikleyen enerjiler ile geliyor. Devrimlerin gezegeni Uranüs ve yıldızların öğretmeni Satürn’ün gündüz yöneticisi olduğu Kova burcunda Süper Ay gerçekleşecek.
Kova toplum odaklı, bilime meraklı, muhalif, enerjiler ile doludur.
Koç
19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda iletişim ile ilgili alanları harekete geçirerek bir ekibin veya grup çalışmasının parçası olma arzunuzu harekete geçiriyor. Daha bağımsız ve kendi başınıza hareket eden biri olma eğiliminde olduğunuz için bu sizin için biraz sıra dışı gelebilir ancak şu anda muazzam değişiklikleri, özellikle de bunlar kârınızı artırabilecekse, iyi değerlendirin. Süper Dolunay haritalarınızda para sektörünüzde etkili olan Uranüs'e karşı karşıya geldiği için sizi finansal konularda ödüllendirebilir.
Boğa
19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda kariyer bölgenizde gerçekleşiyor ve sizi liderlik rolü üstlenmeye, kazanımı maddi manevi yüksek bir proje başlatmaya yaptığınız işte daha fazla takdir almaya teşvik ediyor. Unutmayın Merkür aile ilgili alanlarda geri hareketini sürdürüyor, bu nedenle aile bireyleriniz ile ilgili taahhütler de bulunmanız da mümkün. Geçmişe takılıp kalmadan şu an yapmanız gerekene odaklanın. Süper Uranüs'e karesi sayesinde huzursuzluğunuz arttığı için daha sinirli hissedebilir uyku sorunları deneyimleyebilirsiniz. Dolunay ve takip eden iki gün boyunca keskin kararlardan uzak durun. İş ve özel hayatınızda sorumluluklarınız arasında bir denge kurmak için elinizden gelenin en iyisini yapın karşılığını başarı ve kazanç olarak alacaksınız.
İkizler
19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı, doğum haritanızda macera alanınızı harekete geçiriyor. Kanatlanıp uçmak ve içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan çıkmak istiyorsunuz, bu duygu şu anda yoğunlaşıyor çünkü 19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı 12. evinizdeki Uranüs'e karşı karşıya geldiği için, psikolojinizi şifalandırmak için dua meditasyon ve sezginizi kullanın. Bir rutinden çıkmanın ve aynı anda zihinsel sağlığınızı beslemenin en iyi yolunu aydınlatan çarpıcı bir atılım yaşayabilirsiniz.