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19 Ağustos 2024 Süper Dolunay ve Etkilerine Dikkat!

etiket 19 Ağustos 2024 Süper Dolunay ve Etkilerine Dikkat!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 23:00

19 Ağustos 2023 virüsler, siber saldırılar ve toplulukları etkileyecek olayları tetikleyen enerjiler ile geliyor. Devrimlerin gezegeni Uranüs ve yıldızların öğretmeni Satürn’ün gündüz yöneticisi olduğu Kova burcunda Süper Ay gerçekleşecek.

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Kova toplum odaklı, bilime meraklı, muhalif, enerjiler ile doludur.

Kova toplum odaklı, bilime meraklı, muhalif, enerjiler ile doludur.

Özellikle haksızlık karşısında susan, görmezden gelen ve buna sebep olanların 19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı ile enerjisi ile alacağı dersler oldukça büyük olacak. Dolunay ve takip eden iki hafta boyunca keskin kararlar almaktan uzak durmanız en yüce hayrınıza olur.

9 Şubat 2024 döngüsüne dönüp bir bakın! O günden bugüne yaşananları gözden geçirin ve yarım olanı tamamlamaya olsun gayretleriniz. O dönemde ektiklerimizin karşılığını almaya hazır olalım. Dolunay aynı zamanda astrolojide kısıtlamaları, disiplini ve otorite figürlerini denetleyen gezegen olan Satürn tarafından yönetildiği için, bu ay olayının etrafında olan her şey geleceğiniz için sağlam bir temel oluşturmakla ilgili olabilir. Satürn dersleri, üretkenliği, olgunluğu ve somut sonuçları artıran yapılar kurmanıza yardımcı olabilir.

Dolunay Kova burcunun 27 derecesinde gerçekleşeceğinden dünya genelinde ani değişim, isyan ve devrim gezegeni olan Uranüs de bir diğer sabit burç Boğa'nın 27 derecesinde olduğundan, gergin ama aynı zamanda harekete geçirici bir enerji oluşturuyor. Ayrıca batı astrolojisine göre Kova burcundaki dolunayda, daha fazla kendi kendinize dönüp cevaplar için geçmişe bakacaksınız doğru olanı seçebilmek için bu oldukça önemli.

Koç

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda iletişim ile ilgili alanları harekete geçirerek bir ekibin veya grup çalışmasının parçası olma arzunuzu harekete geçiriyor.  Daha bağımsız ve kendi başınıza hareket eden biri olma eğiliminde olduğunuz için bu sizin için biraz sıra dışı gelebilir ancak şu anda muazzam değişiklikleri, özellikle de bunlar kârınızı artırabilecekse, iyi değerlendirin. Süper Dolunay haritalarınızda para sektörünüzde etkili olan Uranüs'e karşı karşıya geldiği için sizi finansal konularda ödüllendirebilir.

Boğa

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda kariyer bölgenizde gerçekleşiyor ve sizi liderlik rolü üstlenmeye, kazanımı maddi manevi yüksek bir proje başlatmaya yaptığınız işte daha fazla takdir almaya teşvik ediyor. Unutmayın Merkür aile ilgili alanlarda geri hareketini sürdürüyor, bu nedenle aile bireyleriniz ile ilgili taahhütler de bulunmanız da mümkün. Geçmişe takılıp kalmadan şu an yapmanız gerekene odaklanın. Süper Uranüs'e karesi sayesinde huzursuzluğunuz arttığı için daha sinirli hissedebilir uyku sorunları deneyimleyebilirsiniz. Dolunay ve takip eden iki gün boyunca keskin kararlardan uzak durun. İş ve özel hayatınızda sorumluluklarınız arasında bir denge kurmak için elinizden gelenin en iyisini yapın karşılığını başarı ve kazanç olarak alacaksınız.  

İkizler

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı, doğum haritanızda macera alanınızı harekete geçiriyor. Kanatlanıp uçmak ve içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan çıkmak istiyorsunuz, bu duygu şu anda yoğunlaşıyor çünkü 19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı 12. evinizdeki Uranüs'e karşı karşıya geldiği için, psikolojinizi şifalandırmak için dua meditasyon ve sezginizi kullanın. Bir rutinden çıkmanın ve aynı anda zihinsel sağlığınızı beslemenin en iyi yolunu aydınlatan çarpıcı bir atılım yaşayabilirsiniz.

Yengeç

Yengeç

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı ile en derin köklü duygularınızın ve en yakın ilişkilerinizdeki huzur ve güvenin daha da farkında olacaksınız. Bu alanlarda şu anda neye ihtiyacınız olduğunu düşünmek için kendinize zaman ve alan tanıyın. Ayrıca, bu sektör ortak kaynakları da denetlediğinden, paylaşılan bir finansal hedef hakkında çalışmanız gerekebilir.  Süper Dolunay, uzun vadeli istekler sektörünüzde devrimci Uranüs'e karşı karşıya geldiğinden, şu anda içsel duygusal dünyanıza yönelmeniz, uzun zamandır özlemini çektiğiniz bir şeyi gerçekleştirme yeteneğiniz üzerinde olumlu, yankı uyandıran bir etkiyi akıllı hamleler ile değerlendirin.

Aslan

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı ile doğum haritalarınıza ilişkiler ve ortaklık bölgenizde gerçekleşiyor. Odak noktanız şimdi bire bir romantik, evlilik ve devam eden ilişkiniz ve iş ilişkilerinize yöneltecek sizleri. Sorunlu olan ortaklıklar arkadaşlıklar ve evlilikleri bitirmeyi tetikleyip şifalandıracak sizleri. Süper Dolunay’dan hemen önce burcunuzda güçlerini birleştiren kendine güvenen Güneş ve Merkür ile, sezginize özellikle uyum sağlayacak ve sezginize göre hareket etme konusunda tutkulu olacaksınız. Sevgiye dayalı eş ya da sevgiliniz ile ilişkiniz boyut atlayacak aşk sevgi güven romantizm yükseliyor akışta kabulde kalın.

Başak

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda sağlık bölgenize düştüğünde, günlük hayatta fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığınıza farklı bir yaklaşım benimsemeye hazır olacaksınız. Uyum sağlama konusunda başarılısınız, bu nedenle esnekliğinizi, araştırma yeteneğinizi ve yeni bir şey deneme yeteneğinizi kullanmanız bunu üretken bir an haline getirebilir. Süper Dolunay’ın macera sektörünüzdeki asi Uranüs'e karşıt açı yapması göz önüne alındığında, huzursuzluğunuzun yeni zirvelere ulaştığını hissederseniz şaşırmayın. Böyle bir şey olursa, rahatlatıcı, topraklayıcı uygulamalara (onarıcı yoga veya derin nefes alma gibi) çalışmalar sizin lehinize fayda sağlayacak akışta kalın.  

Terazi

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda sağlık romantizm ve kendini ifade etme sektörünüze gerçekleşecek bu Süper Dolunay, size huzur veren konuları, eğlenceyi çok uzun süredir ertelediğiniz şeylere duyduğunuz özlemi tetikleyecek. Daha huzurlu olmak ve kalbinizin duygularınızı yönetmesine izin vermek için sıkıcı rutinlere ve yapılacak işlere karşı koymaya hazırsınız akışta kalın. Süper Dolunay Ay, Uranüs ile gergin bir kare oluşturduğu için, daha fazla tutku ve yakın ve değerli biriyle daha da yakın bir bağlantı arzuluyor olabilirsiniz. Bu arzulara şimdi öncelik vermeli ve sonrasında pişmanlık duymamak için bazı şeyleri yaşayarak öğrenmelisiniz.

Akrep

Akrep

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda sevdiklerinizden gelen ani çıkışlara, aile üyeleriyle beklenmedik fark edemediğiniz sorunlarla karşılaşmaya dikkat edin çünkü 19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı ile aile ilgili konularda dikkatli olun. Aynı zamanda, ortaklık sektörünüzdeki Uranüs'e karşıt olduğu için, yakın bir arkadaşınıza veya bir uzmandan, kendi kendini iyileştirmeyi ve duygusal yaralarınızı şifalandırmayı odağınıza alın. Bu Süper Dolunay ile cesaretinizi toplayın: Geçmişi şimdi serbest bırakmak, bir sonraki bölümünüze doğru ilerlerken size güç verebilir akışta ve kabulde kalın.

Yay

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda iletişim evinizde etkili olacak ve zihinsel enerjinizi harekete geçiriyor. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek sizi iyi gelecek iş hayatınızda meslektaşlarınızla toplantılara kendinizi aşırı kaptırıp üstünlük taslamamaya dikkat edin. Süper Dolunay Uranüs'e karşı karşıya geldiğinde. İleriye doğru yeni bir yolu benimsemek, kendinizi daha merkezlenmiş hissetmenizi sağlayabilir bu durum iş ve özel yaşamınızı yapılandıracak güçte.

Oğlak

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda para evinizde gerçekleşecek, gelirinizi artıran yıldırım hızı ile gelişmelere hazır olun. Öz değerlerinizi yeni bir bakış açısı ile değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Süper Dolunay, romantizm ve kendini ifade etme bölgenizde Uranüs'e karşıt açı yaptığı için, yaratıcı bir yan işi veya hobiyi yeni bir nakit akışı kaynağına dönüştürmeniz mümkün. Ancak önce, sizi hayatın bu alanında tam potansiyelinize ulaşmaktan alıkoyan korku ve yanlış stratejilerden kurtulmaya odaklanın.  

Kova

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı ile burcunuzda ilk evinizi etkileyecek, aslında alışkın olmadığınız rahat hissetmediğiniz yoğun duygu dalgaları yaşayabilirsiniz, bu duyguyu yönetmekte zorlanabilirsiniz ve bu sizi hırpalayacağından yanlış kararlar iş ve özel hayatınızda sorunlara yol açabilir. Süper Dolunay Uranüs'e gergin ve harekete geçirici bir açı oluşturması nedeniyle, iç yaşamınızı, duygusal yaralarınızı ve aile bağlarınızı beslemenin, ne kadar yol kat ettiğinizi ve buradan nereye gitmek istediğinizi daha iyi anlamanın bir parçası olduğunu unutmayın. Sonuç olarak bu Süper Dolunay ruhunuzu şifalandırın.

Balık 

19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı doğum haritalarınızda iletişim ve gizli açık düşmanlıklarınız ile ilgili konularda etkili olacak. Farkındalığınız artıyor. Süper Dolunay Uranüs açısı sizleri daha sezgisel veya duygusal olarak konuşmaya arınmaya yöneltecek fakat kiminle nerede neyi paylaştığınıza çok dikkat edin söyledikleriniz aleyhinize dönebilir dikkatli davranın.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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