19 Ağustos 2024 Süper Dolunay ve Etkilerine Dikkat!

Özellikle haksızlık karşısında susan, görmezden gelen ve buna sebep olanların 19 Ağustos 2024 Süper Dolunayı ile enerjisi ile alacağı dersler oldukça büyük olacak. Dolunay ve takip eden iki hafta boyunca keskin kararlar almaktan uzak durmanız en yüce hayrınıza olur.

9 Şubat 2024 döngüsüne dönüp bir bakın! O günden bugüne yaşananları gözden geçirin ve yarım olanı tamamlamaya olsun gayretleriniz. O dönemde ektiklerimizin karşılığını almaya hazır olalım. Dolunay aynı zamanda astrolojide kısıtlamaları, disiplini ve otorite figürlerini denetleyen gezegen olan Satürn tarafından yönetildiği için, bu ay olayının etrafında olan her şey geleceğiniz için sağlam bir temel oluşturmakla ilgili olabilir. Satürn dersleri, üretkenliği, olgunluğu ve somut sonuçları artıran yapılar kurmanıza yardımcı olabilir.

Dolunay Kova burcunun 27 derecesinde gerçekleşeceğinden dünya genelinde ani değişim, isyan ve devrim gezegeni olan Uranüs de bir diğer sabit burç Boğa'nın 27 derecesinde olduğundan, gergin ama aynı zamanda harekete geçirici bir enerji oluşturuyor. Ayrıca batı astrolojisine göre Kova burcundaki dolunayda, daha fazla kendi kendinize dönüp cevaplar için geçmişe bakacaksınız doğru olanı seçebilmek için bu oldukça önemli.