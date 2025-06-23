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1800'lerde Hindistan’da Ortaya Çıkan “Gymkhana” Nedir?

1800'lerde Hindistan’da Ortaya Çıkan “Gymkhana” Nedir?

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Hyundai Türkiye - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 14:25 Son Güncelleme: 23.06.2025 - 15:32

Dar parkurlar, koniler, drift, zaman baskısı… Gymkhana, dışarıdan bakıldığında araba yarışı gibi görünür ama aslında direksiyonla yapılan bir dans gibidir. Peki bu işin kökeni nerede? Hangi ülkeler bugünkü haline getirdi? Ve neden herkes bu işin peşinde? Gelin madde madde anlatalım!

Gymkhana'nın kökeni at üstünde başlıyor! (Ciddiyiz.)

Gymkhana, 1800’lerde Hindistan'nda doğdu. İngiliz subaylar için düzenlenen atlı beceri yarışmalarıydı. Atla hedef vurma, slalom, gösteri… Hem eğleniyorlar, hem eğitim alıyorlardı. Yani bugünkü Gymkhana'nın ilkel hali: atlı oyunlar.

Kelimenin kökeni bile karmaşık.

“Gymkhana” kelimesi Hint-Anglo karışımı. 

Bir görüşe göre Sanskritçe “gend-khana” → oyun alanı.

Diğer görüş ise : Antik Yunanca “gymnasium” + Urduca “khana” → spor yapılan yer.

Gymkhana zamanla sosyalleşilen bir spor kulübüne dönüştü.

Hani dizilerde filmlerde yaşlı zengin amcalar Gol kulübünde takılır ya... Öyle düşün.

1950'lerde Japonlar Gymkhana'yı motorlu sporlara uyarlamaya başladı ve günümüzdeki Gymkhana doğdu.

Gymkhana, Japon sürücüler için refleks, denge ve kontrol geliştirme alanıydı. Özellikle ralli pilotları, Gymkhana ile yetişti.

Efsane ralli pilotu Ken Block ile Gymkhana, önce Amerika'da sonra da tüm dünyada yayıldı.

Efsane ralli pilotu Ken Block ile Gymkhana, önce Amerika'da sonra da tüm dünyada yayıldı.

Daha zor, daha gösterişli, daha sinematik gösterilen yapan Ken Block büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Peki Gymkhana ne değildir?

Peki Gymkhana ne değildir?

Hız yarışı değildir. Kaotik drift gösterisi hiç değildir.  Amacı: Hatasız, kontrollü, milimetrik sürüş.

Yani; hızlı gitmek değil, doğru gitmek meselesi.

Bu yüzden Gymkhana sürücüsünün jet gibi refleksleri olmalı ve aracını çok iyi tanımalı.

Otomobili ile o kadar senkronize olmalı ki hem gaz pedalını, hem frenleri bir organı gibi kullanabilmeli.

Her araçla Gymkhana olmaz!

Gymkhana disiplini, yüksek manevra kabiliyeti, düşük tepkime süresi ve gelişmiş denge sistemleri ister.

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