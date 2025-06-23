1800'lerde Hindistan’da Ortaya Çıkan “Gymkhana” Nedir?

Dar parkurlar, koniler, drift, zaman baskısı… Gymkhana, dışarıdan bakıldığında araba yarışı gibi görünür ama aslında direksiyonla yapılan bir dans gibidir. Peki bu işin kökeni nerede? Hangi ülkeler bugünkü haline getirdi? Ve neden herkes bu işin peşinde? Gelin madde madde anlatalım!