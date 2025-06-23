1800'lerde Hindistan’da Ortaya Çıkan “Gymkhana” Nedir?
Dar parkurlar, koniler, drift, zaman baskısı… Gymkhana, dışarıdan bakıldığında araba yarışı gibi görünür ama aslında direksiyonla yapılan bir dans gibidir. Peki bu işin kökeni nerede? Hangi ülkeler bugünkü haline getirdi? Ve neden herkes bu işin peşinde? Gelin madde madde anlatalım!
Gymkhana'nın kökeni at üstünde başlıyor! (Ciddiyiz.)
Kelimenin kökeni bile karmaşık.
Gymkhana zamanla sosyalleşilen bir spor kulübüne dönüştü.
1950'lerde Japonlar Gymkhana'yı motorlu sporlara uyarlamaya başladı ve günümüzdeki Gymkhana doğdu.
Efsane ralli pilotu Ken Block ile Gymkhana, önce Amerika'da sonra da tüm dünyada yayıldı.
Peki Gymkhana ne değildir?
Bu yüzden Gymkhana sürücüsünün jet gibi refleksleri olmalı ve aracını çok iyi tanımalı.
Her araçla Gymkhana olmaz!
Hyundai IONIQ 5 N; N Drift Optimizer, N Pedal, N Race modu gibi özellikleriyle Gymkhana için tasarlandı!
Türkiye Şampiyonu Rallici Yağız Avcı, Burak Ertem ve Doğan Kabak Hyundai IONIQ 5 N Gymkhana deneyimi için bir araya geldi!
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