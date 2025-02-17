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18 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.02.2025 - 19:01

Geçmişi geride bırakıyorsunuz! Peki 18 Şubat Salı günü akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hem zihinsel hem duygusal anlamda bambaşka bir penceden bakacaksın hayata! Geçmişi affetmeye, eskileri unutmaya ve yaralarını sarmaya hazır olduğunu hissedeceksin. Bugüne dek sana yük olan geçmişi ardında bırakarak huzura adım adım yaklaştığını fark edeceksin... Kim ne yaptıysa unutmanın zamanı. Hatta odaklanman gereken tek soru: 'Ben ne yapıyorum?' 

İşte tam da bu noktada Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte hayatının kontrolünün sende olduğunu hatırlayacaksın. İpler senin elinde, hayatı kontrol etmesi gereken tek kişi sensin. Her ne olduysa, bittti! Şimdi şifalanma ve arınma zamanı geldi çattı. 

Yaşadığın her bir farkındalıkla sevdiklerini affedecek, küslükleri bitirecek ve hafifleyeceksin. Akrep burçları için tamamen temiz bir sayfa açılıyor bugünden itibaren, artık her şey senin elinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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