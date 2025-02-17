18 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün hem zihinsel hem duygusal anlamda bambaşka bir penceden bakacaksın hayata! Geçmişi affetmeye, eskileri unutmaya ve yaralarını sarmaya hazır olduğunu hissedeceksin. Bugüne dek sana yük olan geçmişi ardında bırakarak huzura adım adım yaklaştığını fark edeceksin... Kim ne yaptıysa unutmanın zamanı. Hatta odaklanman gereken tek soru: 'Ben ne yapıyorum?'

İşte tam da bu noktada Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte hayatının kontrolünün sende olduğunu hatırlayacaksın. İpler senin elinde, hayatı kontrol etmesi gereken tek kişi sensin. Her ne olduysa, bittti! Şimdi şifalanma ve arınma zamanı geldi çattı.

Yaşadığın her bir farkındalıkla sevdiklerini affedecek, küslükleri bitirecek ve hafifleyeceksin. Akrep burçları için tamamen temiz bir sayfa açılıyor bugünden itibaren, artık her şey senin elinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...