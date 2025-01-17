18 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal anlamda ne kadar güçlü olduğunu fark edeceksin. Satürn'ün Venüs ile kavuşumu sana kendini anlama fırsatı verecek. Böylece özellikle ikili ilişkilerinde dengeyi kurmaya odaklanacak, ne istediğini açıkça söylemek zorunda kalacaksın. Peki, yeterince dürüst olabilecek misin?

İşte bu dönemde vereceğin en önemli karar bu olacak! Etrafındakilere ne istediğin konusunda yeterince dürüst olursan, konfor alanının sınırlarını koruyabileceksin. Aksi takdirde sınırlarının ihlal edilmesine izin vermiş olacak biraz da üzüleceksin. Yani bir seçim yapmalısın; kendini mi üzeceksin, yoksa hislerin açısından dürüst mü olacaksın?

Finansal meselelerde de benzer konulardan söz edeceğiz. Doğru bildiğini yaparak maddi anlamda güç elde edebilirsin. Yeter ki kendine güven! Gerisinin çorap söküğü gibi geldiğini göreceksin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...