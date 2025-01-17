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18 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.01.2025 - 19:03

Başarılı olacaksınız! Peki 18 Ocak Cumartesi gününde terazi ve yükselen terazi burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için terazi ve yükselen terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ocak Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, terazi ve yükselen terazi burcuna ait günlük burç yorumları... 

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün dikkatli ve disiplinli olacaksın. Hafta sonu da çalışıyor olabilir misin? Zihninde yoğun bir iş yapma arzusu ve başarılı olma hırsı yer alacak. Her şeyi organize etmek ve planlamak isteyeceksin. Büyük bir ekibin lideri, orkestranın şefi ya da organizatör gibi hareket edeceksin. Her şey kontrolünde olduğunda ise rahat edeceksin. 

Satürn ile Venüs arasındaki etkileşim nedeniyle ipleri elinde tutmak senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Açıkçası bu konuda başarılı da olacaksın. Hatta lider konumun, yönetici ve organizatör rolün üzerine yapışacak. 

İtibar ve güç kazanacağın bugün, kendine dikkat etmeyi de unutmamalısın. Güç başını döndürebilir ve bir anlığına sana bildiğin doğruları unutturabilir. Ancak her zamanki tutumundan ve duruşundan vazgeçmediğinde kazanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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