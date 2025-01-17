18 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün dikkatli ve disiplinli olacaksın. Hafta sonu da çalışıyor olabilir misin? Zihninde yoğun bir iş yapma arzusu ve başarılı olma hırsı yer alacak. Her şeyi organize etmek ve planlamak isteyeceksin. Büyük bir ekibin lideri, orkestranın şefi ya da organizatör gibi hareket edeceksin. Her şey kontrolünde olduğunda ise rahat edeceksin.

Satürn ile Venüs arasındaki etkileşim nedeniyle ipleri elinde tutmak senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. Açıkçası bu konuda başarılı da olacaksın. Hatta lider konumun, yönetici ve organizatör rolün üzerine yapışacak.

İtibar ve güç kazanacağın bugün, kendine dikkat etmeyi de unutmamalısın. Güç başını döndürebilir ve bir anlığına sana bildiğin doğruları unutturabilir. Ancak her zamanki tutumundan ve duruşundan vazgeçmediğinde kazanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...