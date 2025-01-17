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18 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.01.2025 - 19:03

Sadakatten uzaklaşabilirsiniz. Peki 18 Ocak Cumartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Ocak Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün bağlılık ve sadakat ile sınanacaksın. Sıcak yakınlaşmalara ve romantik tekliflere hayır diyemeyeceksin. Dahası biraz da flörtöz bir tavırla hislerini ortaya koyacaksın. Bu arada anlık heveslerin peşinden koşmaya da meyilli olabilirsin. 

Tam da bu noktada bekarsan, yolun açık olsun diyeceğiz! Ancak bir birlikteliğin varsa, aşk hayatını ciddi anlamda riske atabilirsin. Hafta sonunun maceracı ruhuna kapılıp konfor alanından çıkabilir, bir anda gerçek aşkı kaybedebilirsin. Bu aşamada ne istediğinden emin olsan iyi edersin. Yoksa yakalanacak ve üzüleceksin. 

Benzer bir durumu iş hayatında da konuşmak mümkün olacak. Bugün çalışıyorsan, biraz baştan savma ve ilgisi dağınık bir şekilde iş yapacaksın. Görmezden geldiğin sorunlar, umursamadığın işler ve projeler ise başına dert olabilir. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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