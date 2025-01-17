18 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün bağlılık ve sadakat ile sınanacaksın. Sıcak yakınlaşmalara ve romantik tekliflere hayır diyemeyeceksin. Dahası biraz da flörtöz bir tavırla hislerini ortaya koyacaksın. Bu arada anlık heveslerin peşinden koşmaya da meyilli olabilirsin.

Tam da bu noktada bekarsan, yolun açık olsun diyeceğiz! Ancak bir birlikteliğin varsa, aşk hayatını ciddi anlamda riske atabilirsin. Hafta sonunun maceracı ruhuna kapılıp konfor alanından çıkabilir, bir anda gerçek aşkı kaybedebilirsin. Bu aşamada ne istediğinden emin olsan iyi edersin. Yoksa yakalanacak ve üzüleceksin.

Benzer bir durumu iş hayatında da konuşmak mümkün olacak. Bugün çalışıyorsan, biraz baştan savma ve ilgisi dağınık bir şekilde iş yapacaksın. Görmezden geldiğin sorunlar, umursamadığın işler ve projeler ise başına dert olabilir. Bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...