18 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak başarıya ulaşabilirsin. İş hayatında farklı ve yenilikçi fikirlerinle ön plana çıkmaya ne dersin? Bugün resmen, yaratıcı gücünü ve yenilikçi bakış açınla üretkenliğini konuşturmalısın... Daima işleri düzene sokmakla ilgili kaygılarını da geride bırakmalısın. Güneş, bu konuda yolunu aydınlatacak! Yaptığın işler çok beğenilecek. Sanıyoruz ki bu hafta senin başarıların konuşulacak.

Sağlık konusunda ise sana küçük bir uyarımız var! Bugün içsel dinginliğini ve ruhsal dengeni korumak önemli olabilir. Kendine biraz zaman ayırıp ruhunu ve bedenini dinlendirebilirsin. Sürekli aldığın sorumluluklar ve yönettiğin işler seni biraz yormuş olabilir. Henüz hafta başında bu denli yorgun olmak sağlığını tehdit edebilir. Stres kaynaklı mide ve bağırsak sorunlarına dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...