18 Kasım' da Turizmden Çeliğe, Bugün Borsa’da Yıldızı Parlayan Hisseler!

Borsa İstanbul'da hareketli bir gün daha geride kalırken bazı hisseler yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Turizmden gayrimenkule, demir-çelikten gıda sektörüne kadar birçok farklı sektörden hisseler dikkat çekti. İşte, 18 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen hisseleri ve detayları: