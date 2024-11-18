18 Kasım' da Turizmden Çeliğe, Bugün Borsa’da Yıldızı Parlayan Hisseler!
18 Kasım' da Turizmden Çeliğe, Bugün Borsa’da Yıldızı Parlayan Hisseler!
Borsa İstanbul'da hareketli bir gün daha geride kalırken bazı hisseler yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Turizmden gayrimenkule, demir-çelikten gıda sektörüne kadar birçok farklı sektörden hisseler dikkat çekti. İşte, 18 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen hisseleri ve detayları:
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1. KUSTUR Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)
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2. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA)
3. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)
4. İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT)
5. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)
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