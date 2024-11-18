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18 Kasım' da Turizmden Çeliğe, Bugün Borsa’da Yıldızı Parlayan Hisseler!

etiket 18 Kasım' da Turizmden Çeliğe, Bugün Borsa’da Yıldızı Parlayan Hisseler!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 18:23

Borsa İstanbul'da hareketli bir gün daha geride kalırken bazı hisseler yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Turizmden gayrimenkule, demir-çelikten gıda sektörüne kadar birçok farklı sektörden hisseler dikkat çekti. İşte, 18 Kasım itibarıyla Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen hisseleri ve detayları:

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1. KUSTUR Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

1. KUSTUR Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

Turizm sektörü, yılın son çeyreğinde ivme kazanmaya devam ediyor. KUSTUR hisseleri, %9,97’lik bir artışla 3.667,50 TL seviyesine yükseldi. Şirketin Kuşadası'ndaki yatırımları ve turizmdeki olumlu beklentiler bu yükselişte etkili olmuş görünüyor.

2. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA)

2. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMA)

Demir-çelik sektörünün lider isimlerinden Kardemir, %9,86 değer kazanarak 22,96 TL’den işlem gördü. Özellikle inşaat ve otomotiv sektörlerindeki talep artışı, çelik fiyatlarına olumlu yansıdı. Yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor.

3. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

3. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI)

İnşaat sektöründeki toparlanma, Yeşil Yapı hisselerine olumlu yansıdı. Şirket, %9,91 artışla 4,99 TL’ye ulaştı. Şehir içi projelerdeki ilerlemeler ve çevre dostu çözümler, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

4. İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT)

4. İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT)

Medya sektöründe faaliyet gösteren İhlas Gazetecilik, %9,85 yükselişle 1,45 TL’ye çıktı. Sektördeki dijital dönüşüm yatırımları ve yeni medya projeleri bu yükselişte etkili oldu.

5. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

5. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

Ev teknolojileri ve küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren IHEVA, %9,73’lük artışla 2,48 TL’ye yükseldi. Şirketin inovasyon odaklı çalışmaları ve ihracat hamleleri dikkat çekiyor.

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6. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

6. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

Gayrimenkul sektöründeki dinamiklerin etkisiyle IHLGM hisseleri, %9,66’lık bir yükselişle 1,59 TL seviyesini gördü. Yeni konut projelerinin lansmanları, yatırımcıların ilgisini artırmış olabilir.

7. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

7. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

Holding hisseleri, piyasa genelindeki olumlu havadan payını aldı. IHLAS, %9,55 artışla 1,95 TL’den işlem gördü. Holding’in enerji, medya ve gayrimenkul alanındaki faaliyetleri yatırımcılar için güven veriyor.

8. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)

8. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)

YGYO, %9,36 artışla 9,11 TL seviyesine yükseldi. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik teşvikler ve kira getirilerindeki artış, sektörü desteklemeye devam ediyor.

9. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

9. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL)

YESIL hisseleri, %9,22 yükselişle 1,54 TL’ye ulaştı. Şirketin enerji ve inşaat sektörlerindeki yatırımları, pozitif yönde ilerliyor.

10. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

10. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

Gıda sektörünün sevilen markalarından Etiler, %9,21 yükselerek 41,52 TL seviyesine çıktı. Şirketin yeni şube açılışları ve franchise modeli, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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