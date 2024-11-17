onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Akrep Burcu
18 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

18 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
17.11.2024 - 19:01

Tutkularınıza ve aşka kapılmak üzeresiniz. Peki 18 Kasım Pazartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 18 Kasım Pazartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden daha tutkulu ve romantik olacaksın. Bağlanmaya ve aşka odaklı bir şekilde hareket edeceksin. Kendini duygularına kaptırıp ilişkide hedeflerinden de sapabilirsin. Mesela yüzeysel bir ilişkide derin duygulara kapılabilir ya da bitmiş ilişkine dönmenin bir yolunu aramaya başlayabilirsin. 

Gerçekçi beklentilerden uzaklaşıp kalbinin sesini takip edebilirsin. Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt enerji, vazgeçemediğin özgürlüğünü bir kenara bırakmana neden olabilir. Kalbinin sesi aklını bastırdığında aile düzeninde değişiliklik de olabilir. 

Tüm bunların dışında maddi konularda da sezgilerini takip edebilirsin. Ekonomik anlamda güçlenmeni sağlayacak yatırımlar keşfetmek üzeresin. Paranı katlamanın ve işini büyütmenin yolları bir anda karşına çıkacak. Bu şansı kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın