18 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden daha tutkulu ve romantik olacaksın. Bağlanmaya ve aşka odaklı bir şekilde hareket edeceksin. Kendini duygularına kaptırıp ilişkide hedeflerinden de sapabilirsin. Mesela yüzeysel bir ilişkide derin duygulara kapılabilir ya da bitmiş ilişkine dönmenin bir yolunu aramaya başlayabilirsin.

Gerçekçi beklentilerden uzaklaşıp kalbinin sesini takip edebilirsin. Merkür ile Jüpiter arasındaki karşıt enerji, vazgeçemediğin özgürlüğünü bir kenara bırakmana neden olabilir. Kalbinin sesi aklını bastırdığında aile düzeninde değişiliklik de olabilir.

Tüm bunların dışında maddi konularda da sezgilerini takip edebilirsin. Ekonomik anlamda güçlenmeni sağlayacak yatırımlar keşfetmek üzeresin. Paranı katlamanın ve işini büyütmenin yolları bir anda karşına çıkacak. Bu şansı kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...