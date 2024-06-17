18 Haziran Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ailevi konular gündeminde yer alabilir. Zira Merkür ve Neptün karesi, aile bağlarını güçlendirecek güçlü bir enerjiyle hayatını etkileyebilir. Geçmişe dair küslükleri, kırgınlıkları ve travmaları geride bırakmanın tam zamanı. Eğer Neptün'ün etkisinde kendine bir şans verirsen; yaralarını saracak, tüm sevdiklerinle birlikte mutlu olmanı sağlayacak bir enerjiye sahipsin.

Üstelik bu süreçte ailene biri daha katılabilir. Tüm aileyi bir araya getirme arzunun bir sebebi de bu olabilir. Evlilik kararını ya da evlat sahibi olacağına dair mutlu haberi sevdiklerinle paylaşabilirsin. Heyecan ve aşk dolu bir güne başlıyorsun! Bugün, mutluluğunu sevdiklerinle paylaşmaya odaklan. Sevginin seni beslediği, iyileştirdiği bir gün yaşayacaksın.

Ayrıca bugün aile işi ve ortak kaynaklarla ilgili de beklediğin an gelebilir. Sağlanan düzen, hayatının mali dengelerini de düzeltebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...