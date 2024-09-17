18 Eylül Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün ailevi meseleler belki de son bir kez masaya yatırılıyor. Hazır ol, aile içinde gizli kalmış duygular ve derin sırlar bir bir açığa çıkıyor. Gerçekleri konuşmak zor olsa da aile bağlarını önce sarsacak sonra güçlendirecek bu süreci başlatmanın zamanı geldi. Zira Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, hane içinde önemli değişimlere işaret ediyor. Deyim yerindeyse, eteğindeki taşları dökmenin zamanı geldi. Geçmiş ve geleceğe dair bütün tartışmaları geride bırakarak ruhsal anlamda düzlüğe çıkmanın tam zamanı.

İşte bu noktada, aile mirasının bölünmesi ya da sorunların çözülmesi gerekiyor. Tutulmanın etkisi altında, birlik ve beraberlik algın güçleniyor. Haliyle bütün aileyi bir araya getirecek kişi sen oluyorsun. Bu aşamada belki de aile işini yönetmekle ilgili bazı önemli sorumlulukları üstlenmelisin. İşi yöneten kişi sen olunca, herkes bu karara saygı duyacaktır. Düzeni sağlamak için söylemen gerekenleri de yapman gerekenleri de biliyorsun. Tabii biraz cesur olmalı ve harekete geçmelisin.

Görünen o ki Ay'ın enerjisi sorunların bitmesini sağlayacak. Şimdi yeni sayfaları açmaya ve kendi hayatının kontrolünü elinde tutmaya hazırsın.. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...