18 Eylül Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün günlük rutinlerin değişecek. Dahası, denge ve düzen resmen yeniden inşa edilecek. Balık burcunda meydana gelen Ay tutulması, sağlık, kariyer, günlük rutinler ve aşk hayatında önemli etkiler yaratacak. Tabii bu durumda neredeyse tüm dengeler değişecek, günlük rutininin dışında yaşam tarzın dahi yenilenecek. Bu arada artık sağlığına da daha fazla özen göstermen gerekebilir. Daha konforlu bir yaşam için kendini ve bedenini önceliklendirmelisin!

Hadi ilk önce iş hayatındaki değişiklikleri ele alalım. Bugünden itibaren kariyerine dair bazı belirsizlikler sona erecek. İş ortamında otorite ve güç elde etmeni sağlayacak yeni bir çalışma düzeni seni bekliyor. Daha fazla söz sahibi olacak, ön sıralarda yer alacak ve lider pozisyonda konumlanacaksın.

Gelelim aşk hayatına! Duygularını dilediğin gibi yaşayıp partnerinle daha fazla vakit geçirebilirsin. İlişkindeki dinamikleri değiştirecek bir duygusal denge inşa edeceksin. Arandaki bağ kuvvetlenecek ve ilişki daha sağlam temeller üzerine kurulacak. Bekar Terazi burçları ise iş ortamında tanıştıkları bir yabancıyla aşkı bulacak, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...